Зеленский впервые посетил границу с российским Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт пропуска «Чонгар» на границе с Крымом, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook разместила руководитель пресс-офиса партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Отмечается, что это первый визит главы государства на границу с полуостровом с 2014 года. Зеленский поговорил с гражданами, направляющимися в Крым.

Глава Херсонской области Юрий Гусев заявил, что главной задачей украинских властей - сделать так, что крымчане чувствовали, что «Европа начинается с Херсонщины». Для этого в первую очередь нужно обустроить пункты пропуска, передает «МК в Крыму».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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