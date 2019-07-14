Зеленский привлек внимание красными плавками

В Одессе президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море. Особое внимание СМИ обратили на его красные плавки.

На странице офиса президента Украины в Facebook сообщается, что перед тем, как начать «напряженный рабочий день», лидер украинского государства и его команда «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».

СМИ подчеркивают, что на публике президент Украины появился в красных плавках.

Напомним, после того, как Зеленский захотел открыть Новый мост в Днепре за рулем КамАЗа, заговорили о попытках действующего президента Украины копировать главу российского государства Владимира Путина. В связи с этим стоит отметить, что в 2017 году фото- и видеоотчет об отпуске Путина в Туве вызвал едва ли не истерику в западных СМИ, бурно отреагировавших на изображение Путина с голым торсом.

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