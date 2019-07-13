Зеленского уличили в желании копировать Путина

Желание президента Украины Владимира Зеленского открыть Новый мост в Днепре за рулем «КамАЗа» говорит о том, что он начал брать пример с российского лидера Владимира Путина, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Мы помним, как наш президент Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем «КамАЗа». Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба – президента России Владимира Путина», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.

Как отметил парламентарий, Зеленский правильно делает, что берет «пример только с положительных лидеров».

«И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском «КамАЗе», то это тоже вызывает уважение», – подчеркнул Гемпель.

Он отметил, что Зеленский в качестве гостя также может проехаться и по Крымскому мосту. По его мнению, это было бы символичным началом визита в российский Крым.

Ранее экс-представитель НАТО в России Гарри Табах сравнил Зеленского с Трампом. Президент России якобы пользуется определенной схемой в международных переговорах, а лидеры США и Украины «раскусили» ее.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Президент за рулем «Камаза» возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на декабрь 2019 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.

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