Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по поводу сдачи в эксплуатацию нового моста.

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдет в отставку», – приводит слова Зеленского пресс-служба в Telegram.

Филатов пообещал уйти с должности градоначальника в случае просроченной сдачи нового моста. Момент заключения пари сняли на видео.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отметил, Зеленский сам на КамАЗе намерен проехать через мост.

Ремонт центрального (нового) моста в Днепре начался 9 марта 2017 года. Изначально ремонт планировали закончить до декабря 2017 года, однако он все еще продолжается.

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