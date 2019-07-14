Возросло число погибших и пострадавших в ДТП в Башкирии

Шесть человек из перевернувшегося в Башкирии автобуса погибли, 28 человек пострадали, сообщили местные власти и источник в экстренных службах.

Замглавы администрации Архангельского муниципального района республики Семен Дунаев сообщил, что «на скорой увезли 11 человек, еще 17 человек с ссадинами и прочими легкими травмами отправлены в больницу на автобусе».

Среди тех, кого решено доставить в больницы, есть двое детей, передает ТАСС.

В ГИБДД республики сообщили, что водитель, по его собственным словам, «потерял управление из-за сильного ливня», передает РИА «Новости».

Напомним, автобус с 39 пассажирами перевернулся около башкирской деревни Ирныкши. Сообщалось, что пять человек погибли, пострадали до 15 человек.