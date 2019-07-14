Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии, есть жертвы

Около башкирской деревни Ирныкши произошло ДТП с автобусом. По предварительным данным, пять человек погибли, пострадали до 15 человек, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что автобус опрокинулся в кювет, некоторые пассажиры оказались зажаты в салоне.

Как уточнили РИА «Новости» в ГИБДД по республике, в автобусе находилось 39 человек.

По данным ведомства, авария произошла с автобусом марки King Long.

Состояние пострадавших уточняется.

Автобус направлялся из Белорецка в Уфу, а потом должен был поехать в Набережные Челны. На месте работают сотрудники дорожной инспекции и медики.