В ЦИК заявили об отсутствии претензий к работе Мосгоризбиркома

У Центральной избирательной комиссии России нет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приемом и проверкой кандидатов в депутаты Мосгордумы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у нее нет», – приводит его слова РИА «Новости».

«Обычно большой процент брака среди подписей говорит о том, что они собирались некачественно. Если верить тому, что пишут, то вплоть до того, что среди подписантов есть давно умершие люди, хотя по закону это совсем другая статья, и даже не Московская городская избирательная комиссия должна оценивать такие события, а правоохранительные органы, если распространяемые по этому поводу сообщения соответствуют действительности», – сказал он.

Булаев добавил, что у ЦИК на данный момент нет сомнений в профессионализме сотрудников Мосгоризбиркома.

«Уверен, что МГИК объективно оценивает документы всех кандидатов. А такого понятия, как «независимые» кандидаты, в законе вообще-то нет. Все кандидаты наделены равными правами. А если есть уверенность в своей правоте, доказательства, что права нарушены, идти надо не на улицу, а в суд. И время не терять. У нас в ЦИК не было претензий к людям, работающим в Московской городской избирательной комиссии на приеме и проверке документов, которые говорили бы о том, что они работают непрофессионально», – подчеркнул зампредседателя ЦИК.

В воскресенье стало известно, что Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации из-за 14,67% недействительных предоставленных подписей при допустимом пороге в 10%. Среди нарушений отмечаются несоответствие информации, представленной в паспортных данных, несоответствие адресов фактического проживания избирателей, ошибки в ФИО. Также отмечается, что представлены 23 подписи избирателей «которых не существует», и четыре подписи оставлены избирателями, которые числятся среди умерших, отметили в пресс-службе.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка пяти тысяч подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.