Мосгоризбирком забраковал почти 15% сданных Любовью Соболь подписей

Мосгоризбирком отказал в регистрации выдвинутому кандидату в депутаты Мосгордумы в 43-м избирательном округе Любови Соболь из-за 14,67% недействительных предоставленных подписей при допустимом пороге в 10%. Об этом сообщается в материалах к брифингу главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«При рассмотрении подписей, сданных в окружной избирательной комиссии (ОИК) кандидата Любови Соболь, из 4940 подписей 725 были признаны недействительными или недостоверными по различным основаниям. «Запас» кандидата составлял 449 подписей», – говорится в публикации на сайте Мосгоризбиркома.

Отмечается, что таким образом «брак» в подписях избирателей составил 14,67%, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%, что является безусловным основанием для отказа кандидату в регистрации. Иные нарушения в документах, включая неустранимые, были доведены до сведения кандидата для исправления и не включены в итоговый протокол в качестве основания для отказа в регистрации.

Среди нарушений отмечаются несоответствие информации, представленной в паспортных данных, несоответствие адресов фактического проживания избирателей, ошибки в ФИО. Также отмечается, что представлены 23 подписи избирателей «которых не существует», и 4 подписи оставлены избирателями, которые числятся среди умерших, отметили в пресс-службе.

«Мосизбирком не предъявлял к кандидату претензий в связи с многочисленными нарушениями, допущенными во время подписной кампании, но в рамках разъяснительной работы указывал кандидату и его сотрудникам на недопустимость подобных нарушений и требовал их устранения. Все жалобы и претензии со стороны кандидата рассматривались и удовлетворялись, например – по заявлению кандидата ей была предоставлена охрана МВД для обеспечения безопасности ее агитаторов и пикетов», – говорится в сообщении.

«Соболь имеет право явиться на заседание окружной избирательной комиссии 16 июля, на котором будет приниматься решение о ее регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, и предоставить все обоснованные претензии, возражения и замечания к итоговому протоколу, которые будут рассмотрены членами комиссии в установленном законом порядке, и [будет] вынесено решение», – сообщается в материалах.

В случае несогласия с решением комиссии Соболь имеет право обратиться в суд для рассмотрения решения ОИК.

«Рабочей группой окружной избирательной комиссии по результатам работы экспертов-почерковедов и на основании полученной информации из ФМС (ГУ МВД России по Москве) был составлен протокол, который был выдан кандидату Соболь 13 июля. (…) В своей деятельности рабочая группа ОИК всегда трактует все неустранимые сомнения в пользу кандидата. В итоговый протокол вошла та часть безусловных нарушений, которая не может быть проигнорирована или устранена после уведомления кандидата», – заключается в материалах.

Ранее главред «Эха Москвы» и замглавы Общественной палаты Алексей Венедиктов сообщал, что, вероятно, всем кандидатам в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, которые собирали подписи, откажут в регистрации.

В частности, как сообщил Венедиктов, отказать в регистрации могут актеру Андрею Соколову, юристу Любови Соболь, члену политкомитета «Яблока» Сергею Митрохину и музыканту Сергею Троицкому (Пауку).

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.