Кандидатам в Мосгордуму по «округу Федермессер» могут отказать в регистрации

Вероятно, всем кандидатам в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, которые собирали подписи, откажут в регистрации, сообщил главред «Эха Москвы» и замглавы Общественной палаты Алексей Венедиктов.

Как сообщил Венедиктов в Telegram, «судя по информации из комиссии, основанной на протоколах о проверке подписей, откажут всем».

По его словам, «скорее всего», кандидатами останутся представители партий, которые не собирали подписи – кандидаты от КПРФ, СР, ЛДПР.

В частности, как сообщил Венедиктов, отказать в регистрации могут актеру Андрею Соколову, юристу Любови Соболь, члену политкомитета «Яблока» Сергею Митрохину и музыканту Сергею Троицкому (Пауку).

Кроме того, кандидатом в депутаты Мосгордумы по «округу Федермессер», собиравшим подписи, является и бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Нюта – ты адский огонь», – заявил Венедиктов.

Напомним, кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43-м округе сняла руководитель Центра паллиативной медицины, член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер. Свое решение она объяснила моральным давлением со стороны соперников и их сторонников.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Алексей Навальный организовал травлю в Сети Федермессер.