Футболист Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Советник гендиректора московского футбольного клуба «Локомотив, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по 43 округу.

«Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники», – написал Булыкин в Facebook.

Своей главной целью на посту депутата Булыкин назвал развитие детского и юношеского спорта, а также возможность для москвичей заниматься физической культурой.

«Я москвич, люблю Москву, хочется сделать ее краше и спортивнее, спорт мне близок, поэтому хочется, чтобы в каждом дворе были спортивные площадки, безопасность была и дети занимались спортом, физкультурой, а не сидели в подъездах, пили и курили. Я думаю, если будут комфортные дворы, то и бабушкам будет приятно сидеть на скамеечках и смотреть, как молодежь занимается спортом, а не какими-то другими вещами. Программа плюс-минус сформирована, конечно, я буду ее презентовать, но сейчас идет сбор подписей, естественно, все будет в социальных сетях», – рассказал Булыкин в комментарии ТАСС.

Отвечая на вопросы пользователей соцсети, Булыкин сообщил, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом. «Никто не звонил. Волонтеры и друзья. Я же живу в Хамовниках», – написал он.

По его словам, решение участвовать в предвыборной гонке он принял «пару недель назад, когда экзамен в УЕФА сдавал». На вопрос, как он соберет подписи и откуда возьмет средства на избирательную кампанию, футболист ответил так: «Попробую собрать. Футболисты много зарабатывают».

В качестве футболиста Булыкин выступал за московские «Локомотив», «Динамо», немецкие «Байер», «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хаг», «Аякс», «Твенте», нижегородскую «Волгу». За сборную России форвард провел 15 матчей, в которых забил семь мячей.

В Москве в 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники), документы на выдвижение кандидатами в депутаты также подали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, адвокат и безработный. Между тем, кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе сняла руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла. Свое решение она объяснила моральным давлением со стороны соперников и их сторонников.

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД также объяснил, что отказ Федермессер от участия в выборах «обусловлен кампанией травли, преследования и оскорбления, которую устроили Навальный и Соболь».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Алексей Навальный организовал травлю в Сети Нюты Федермессер. Он угрожал, что если она пойдет на выборы, то «дело, за которое Вас любят и уважают» будет «опошлено и унижено». На фоне решения Федермессер москвичи потребовали от Соболь также отказаться от участия в выборах.