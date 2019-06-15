Москвичи потребовали от Соболь отказаться от участия в выборах

Юрист Любовь Соболь, которая намерена участвовать в выборах в Мосгордуму, должна снять свою кандидатуру, заявляют жители района Хамовники, от которого Соболь борется за власть в столице. Ранее от выборов в столичный парламент отказалась Нюта Федермессер, против которой Соболь развязала настоящую травлю.

В субботу жители столичного района Хамовники потребовали от юриста Любови Соболь отказаться от выдвижения в Мосгордуму. Соратница блогера Алексея Навального избирается от 43-го округа, куда помимо Хамовников входят Пресненский район и Арбат. Кроме Соболь от этого округа намерен баллотироваться член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. Выборы намечены на предстоящую осень.

Как пишет ФАН, против Соболь выступают сторонники Митрохина и его ставленницы – Александры Парушиной, которая, по ее словам, неоднократно встречалась с Соболь и просила уйти в другой округ.

В частности, призывы появились на странице Соболь в Facebook.

«Вы зря приняли такое решение, мне плевать на Навального и его фокусы, но как простой житель района Хамовники ответственно заявляю: вы, вообще, кто? Я слышу о вас первый раз, вы что-то хорошее сделали для района? Что вы, вообще, в нашем районе забыли? Или вам кто-то посоветовал сделать гадость жителям?» – возмущается жительница района Александра Кабанова.

Напомним, в субботу от выдвижения по этому же округу отказалась глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, на которую ранее оказывали давление Соболь и Навальный. Она написала в Facebook, что оказалась не готова к такому количеству лжи и грязи в свой адрес и не хочет больше участвовать в противостоянии Навальный (Соболь) – Федермессер.

«Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я не думала, что до такой степени», – пишет Федермессер.

Политолог Павел Данилин считает, что Федермессер подверглась настоящей травле со стороны Соболь. «Никаких моральных тормозов, никаких понятий о чести, совести и достоинстве у этих людей нет. Если им кто-то переходит дорогу, они будут его клевать и долбить, несмотря на то, что он принадлежит той же самой группе либеральной интеллигенции», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, никто не сомневался в том, что Навальный и Соболь, которые не стоят и мизинца Федермессер, «за интересующие их вопросы порвут глотку любому, пусть даже самому близкому, доброму и хорошему человеку».