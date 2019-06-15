Эксперт объяснил отказ Федермессер от участия в выборах в Мосгордуму

«Ее отказ от участия обусловлен кампанией травли, преследования и оскорбления, которую устроили Навальный и Соболь», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он отреагировал на решение главы фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин убежден, что глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, которая отказалась от участия в предстоящих этой осенью выборах в Мосгордуму, сделала это в результате травли со стороны юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, главой этого же фонда Алексеем Навальным и их сторонниками.

«Федермессер прямо указала, что она хочет работать в Мосгордуме и видит свои перспективы на этом посту. Но ее отказ от участия обусловлен кампанией травли, преследования и оскорбления, которую утроили Навальный и Соболь», – сказал политолог.

Данилин призвал не искать никаких иллюзий вероятных причин таких действий со стороны оппонентов Федермессер.

«На днях Соболь прославилась тем, что преследовала беременную женщину (пыталась задавать вопросы главному редактору RT Маргарите Симоньян в коридорах радиостанции «Эхо Москвы» – Прим. ВЗГЛЯД), бегала за ней и чуть ли не в стену впечатывала, чтобы получить ответ на интересующий ее вопрос. И что говорить о Нюте Федермессер, которая не является беременной? Никаких моральных тормозов, никаких понятий о чести, совести и достоинстве у этих людей нет. Если им кто-то переходит дорогу, они будут его клевать и долбить, несмотря на то, что он принадлежит той же самой группе либеральной интеллигенции», – сказал Данилин.

Эксперт считает, что вся эта ситуация «выглядит неприглядно». В то же время он поддержал решение Федермессер отказаться от участия в выборах.

«Нюта сделала правильный выбор. Ее стабильное и спокойное моральное состояние гораздо важнее для ее пациентов, чем надорванная и разрушенная преследованиями и травлей нервная система», – подчеркнул Данилин.

Политолог добавил, что никто не сомневался в том, что Навальный и Соболь, которые не стоят и мизинца Федермессер, «за интересующие их вопросы порвут глотку любому, пусть даже самому близкому, доброму и хорошему человеку». «Главное для них, чтобы у них костюмчик сидел», – подытожил Павел Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о своем решении не участвовать в выборах Федермессер объявила в субботу. Она написала в Facebook, что 7 июня подала документы в Мосгордуму, но «писать о регистрации» в тот день ей «показалось неуместным». «И хорошо, что не написала. Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую. Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии», – добавила она.

Федермессер объяснила свое решение тем, что оказалась не готова к такому количеству лжи и грязи в свой адрес и не хочет больше участвовать в противостоянии Навальный (Соболь) – Федермессер. «Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я не думала, что до такой степени», – пишет Федермессер.

Она сообщила также, что остается в фонде «Вера» и Центре паллиативной помощи. «Мы будем развивать Первый Московский Детский хоспис и делать все, чтобы жизнь там была такой, какой и должна быть в детстве – счастливой», – написала она.

Федермессер выдвигалась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43-го округа, который включает Пресненский район столицы, Арбат и Хамовники. В нем же баллотируется Любовь Соболь и член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, Навальный организовал в Сети травлю Федермессер. Он угрожал, что если она пойдет на выборы, то «дело, за которое Вас любят и уважают» будет «опошлено и унижено».