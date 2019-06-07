Симоньян рассказала об угрозе выкидыша

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что после инцидента с активисткой Любовью Соболь была госпитализирована с угрозой прерывания беременности.

«Лежу, опять капельницу поставили. Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», – сказала она РИА «Новости».

Напомним, Симоньян пришла на эфир «Эха Москвы», где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и настойчивыми расспросами. Главред RT отказалась говорить с Соболь и попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

После встречи с Соболь беременная Симоньян попала в больницу. Венедиктов извинился перед главредом RT и позднее рассказал о ее самочувствии.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев раскритиковал Соболь за низость и подлость, а Тина Канделаки призналась в желании «плюнуть мадам Соболь в лицо».