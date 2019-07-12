Конгресс США ограничил Трампа в праве начать войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США приняла поправку, ограничивающую право президента страны Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана.

Палата представителей Конгресса США во время рассмотрения военного бюджета на 2020 финансовый год приняла решение о поправке, которая ограничит Дональда Трампа в праве начать войну с Ираном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что за ограничение проголосовал 251 человек, против него – 170 членов палаты.

Таким образом, палата представителей запретила самостоятельное использование администрацией Трампа федеральных бюджетных средств для финансирования военных действий США в Иране.

Ранее подобная поправка была рассмотрена в Сенате США, но там ее заблокировали.

Напомним, 12 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, в нападении на которые США обвинили Иран.

Тогда президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае атаки «на что-либо американское».