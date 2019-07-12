В Якутии расстреляли полицейского

В Якутии неизвестный открыл огонь по полицейским, один сотрудник правоохранительных органов был убит, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

В ходе нападения один из полицейских был убит, другой ранен, стрелок покончил с собой, пишет информационное агентство FlashSiberia в Twitter со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в якутском городе Среднеколымск, уточняется в сообщении.

По предварительным данным, причиной происшествия стала ссора в одном из домов города. Прибывшие полицейские пытались успокоить хозяина дома, после чего он открыл огонь, пояснил собеседник агентства.

СРОЧНО: ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ В СРЕДНЕКОЛЫМСКЕ (ЯКУТИЯ) ПРОИЗОШЛА СЕМЕЙНАЯ ССОРА, ПРИБЫВШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОПЫТАЛИСЬ УСПОКОИТЬ ХОЗЯИНА ДОМА, ОН ОТКРЫЛ ОГОНЬ ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ - ИСТОЧНИК FLASHSIBERIA В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ pic.twitter.com/QlfRngG7C4 — FlashSiberia (@FlashSiberia) 12 июля 2019 г.

В марте в Татарстане мужчина напал на полицейского с ножом и нанес ему несколько ранений, после чего тот скончался.