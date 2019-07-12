Всю «грязную» нефть вытеснили из Белоруссии в Россию

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о досрочном завершении вытеснения загрязненной нефти с территории Белоруссии, об этом сообщила пресс-служба компании.

«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 мск очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в Российской Федерации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В компании отметили, что мероприятия дорожной карты по вытеснению нефти, не соответствующей требованию ГОСТа, были выполнены досрочно.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.