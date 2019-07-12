Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ

Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.

«Когда я вернусь к работе [в ПАСЕ], я буду настаивать, чтобы и все мои друзья в ассамблее также были вежливыми и приятными людьми», – сказал он в интервью ФАН.

Балф заявил, что следует примирить россиян, британцев и украинцев. Путь вперед для Европы лежит в успокоении страстей, а не во враждебности, убежден британский политик.

Пэр убежден, что возвращение России в ПАСЕ является важным шагом на пути к восстановлению взаимопонимания и конструктивному диалогу между странами.

«Самое важное – то, что удалось вернуть Россию в Совет Европы», – сказал он, выразив надежду на конструктивные отношения.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. В начале июля Россия заплатила взнос в СЕ.