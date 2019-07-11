Туристов предупредили об опасности в зоне Чернобыльской АЭС

Ростехнадзор выступает против массового туризма в зону Чернобыльской АЭС в связи с тем, что длительное пребывание человека в зоне отчуждение может повлечь за собой облучение, заявил директор федерального бюджетного учреждения «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» Александр Хамаза.

«Решение украинского руководства о присвоении зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС статуса открытой зоны вызывает недоумение. <...> Важно отметить, что статус зоны отчуждения присваивался загрязненным территориям вполне осознанно и из соображений безопасности людей», – цитирует ТАСС Хамазу.

По его словам, при массовом туризме характерно «долговременное и бесконтрольное нахождение людей в данной зоне». Это может привести к облучению, в разы превышающему допустимые значения международных стандартов безопасности.

Ранее в среду украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.

До этого ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, возведенный над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько опасны поездки в зону отчуждения.