На пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек, еще 14 пострадали, сообщило Главное управление МЧС Московской области.

«Предварительно, пострадали 14 человек, двенадцати из них помощь оказана амбулаторно на месте, один человек доставлен вертолетом в ожоговый центр больницы № 2 Подольска, один человек погиб», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Уточняется, что погибшая – охранница ТЭЦ, которая не успела выбраться из огня.

Напомним, пожарные устранили факельное горение у ТЭЦ и возгорание на газопроводе. Сообщалось, что возгорание произошло не на самой теплоэлектроцентрали, а рядом с ней.

Очевидцы рассказывали, что столб огня в высоту достигал 50 метров.