Рада приняла новый избирательный кодекс

Верховная рада Украины приняла проект избирательного кодекса, который предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками.

Решение поддержали 230 депутатов при минимально необходимых 226 голосах, передает РИА «Новости».

Новый избирательный кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.

Спикер парламента Андрей Парубий более 10 раз ставил на голосование данный законопроект.

«Займите рабочие места. Готовы? Еще три голоса.... Голосуем за кодекс. Сейчас мы должны выйти на 226. Коллеги, карточки с вами? Голосуем за возвращение к рассмотрению поправок, поддерживаем!» – попросил Парубий.

С 17-й попытки народные избранники проголосовали за возвращение к правкам, а потом приняли избирательный кодекс.

Международные организации неоднократно призывали улучшить украинскую систему выборов и сделать правила в едином избирательном кодексе.

Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. Последний опрос показал, что 48,5% респондентов отдали бы голос за партию «Слуга народа», 14,1% за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», 9,2% за партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко, еще 6,2% за партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

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