Молодым дипломатам Евразии в Москве раскрыли секреты профессии

Молодые дипломаты, которым посчастливилось работать в структурах Евразийского экономического союза, получают колоссальный опыт, – сказал замглавы МИД России Александр Панкин, общаясь с участниками VI Форума молодых дипломатов евразийского пространства. Форум, на которых съехались представители 22 стран, стартовал в среду в Москве.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС), как известно, входит пять постсоветских государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, плюс, на правах страны-наблюдателя – Молдавия. Именно работе этого клуба были в основном посвящены выступления представителей принимающей стороны – российских дипломатов, и их гостей.

Но география форума молодых дипломатов евразийского пространства – куда шире, чем пятерка ЕАЭС. В 2014-м, когда прошел первый форум, «мы начинали с представителей из восьми стран, на сегодняшний день их число составляет 22», – заметил руководитель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков. Четвертый по счету форум, таким образом, поставил новый рекорд, заметил он.

Организаторы поясняют: общение в зале и кулуарах форума позволит молодым дипломатам обсудить не только самые острые вопросы современной международной политики, но и установить неформальные контакты со своими молодыми коллегами, с которыми через несколько лет могут встретиться уже на профессиональных площадках.

А ведь неформальные связи очень важны, потому что иной раз к столу переговоров дипломаты разных стран приходят с достаточно жесткими указаниями и следуют им, – заметил в своей вступительной речи замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

Иногда такое следование жестким указаниям, «выливается в схватки, иногда до скандалов доходит», добавил он. Поэтому «важно, чтобы позиция, которая излагается театрально или сухо, не завладела человеком».

«Отношения между дипломатами не должны прерываться даже в самые тяжелые времена.

Именно поэтому человеческий фактор и неформальное общение, даже на профессиональном поле, важны для поддержания уважения друг к другу, – сказал Панкин. – Общение между дипломатами разного возраста существует на разных уровнях. Молодежи еще легче общаться, чем людям, умудренным опытом. Это подкрепляет то, что потом происходит на профессиональном поле».

На форуме не могла не зайти речь о ныне существующих, и весьма острых проблемах в отношениях между постсоветскими государствами – в том числе об отношениях России и Грузии. «Будем рассчитывать, что здравые люди там найдутся. Мы в любом случае будем стараться с такими людьми, а их в Грузии много, продолжать тесное сотрудничество», – сказал газете ВЗГЛЯД участвовавший в форуме глава профильного думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Но все же по большей части разговор велся о тех межгосударственных отношениях, которые развиваются в нормальном ключе. ЕАЭС «уверенно движется к достижению главной цели: налаживание связей с другими странами как с помощью коммуникаций, так и с экономической точки зрения», – отметил Константин Колпаков.

В свою очередь Александр Панкин подчеркнул: у стран-партнеров по ЕАЭС «существует совершенно искреннее понимание проблем». «Это не только вопрос снятия барьеров и торгового регулирования, но и собственно интеграционные процессы – в сфере высоких технологий, сферы услуг, цифровых разработок», – добавил замглавы МИД.

В Союзе действует принцип равной представленности в управляющих органах, который отличается, к примеру, от подходов Евросоюза, пояснил Панкин. В ЕАЭС нет доминирующих стран, а преимущества извлекают все, сказал замглавы МИД. Он добавил, что дипломатия «на треке ЕАЭС» становится все более востребованной, тем более, что как прогнозирует дипломат, евразийское экономическое объединение будет только увеличиваться – уже есть страны, которые присматриваются к Союзу.

«И здесь важно, что никто из стран-членов ЕАЭС не замыкается на себя», – сказал дипломат.

«В 2017 году рост взаимной торговли составил 27,5% - на фоне турбулентной экономики, кризиса. В 2018 году процесс продолжился и составил более 9%», – со своей стороны заметила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Показательно, что многие программы сотрудничества в рамках ЕАЭС составлены на площадках Форума молодых дипломатов, подчеркнул в своем выступлении депутат Слуцкий. Площадка форума – хорошее место для установления полезных дипломатических контактов, добавил он.

«Мы верим в молодых дипломатов, потому что когда-то они станут зрелыми, опытными. Важно, чтобы на пути к руководству они набрались опыта. Это жизненный опыт, а также ситуации, из которых приходится выкручиваться. Им полезно послушать о том, что рассказывают «бывалые» о дипломатической работе», – добавил Панкин, общаясь с журналистами.

«Надеюсь, что форум будет проходить не в сухом формате, а молодые дипломаты будут общаться между собой: «А что делают в вашем в министерстве, а как у вас относятся к тому или иному событию?». Будет, что полезного перенять друг у друга», – заключил дипломат.