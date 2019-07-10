Молодым дипломатам Евразии в Москве раскрыли секреты профессии

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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...
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            Молодым дипломатам Евразии в Москве раскрыли секреты профессии

            10 июля 2019, 18:45

            Текст: Дарья Рыночнова

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            Молодые дипломаты, которым посчастливилось работать в структурах Евразийского экономического союза, получают колоссальный опыт, – сказал замглавы МИД России Александр Панкин, общаясь с участниками VI Форума молодых дипломатов евразийского пространства. Форум, на которых съехались представители 22 стран, стартовал в среду в Москве.

            В Евразийский экономический союз (ЕАЭС), как известно, входит пять постсоветских государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, плюс, на правах страны-наблюдателя – Молдавия. Именно работе этого клуба были в основном посвящены выступления представителей принимающей стороны – российских дипломатов, и их гостей.

            Но география форума молодых дипломатов евразийского пространства – куда шире, чем пятерка ЕАЭС. В 2014-м, когда прошел первый форум, «мы начинали с представителей из восьми стран, на сегодняшний день их число составляет 22», – заметил руководитель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков. Четвертый по счету форум, таким образом, поставил новый рекорд, заметил он.

            Организаторы поясняют: общение в зале и кулуарах форума позволит молодым дипломатам обсудить не только самые острые вопросы современной международной политики, но и установить неформальные контакты со своими молодыми коллегами, с которыми через несколько лет могут встретиться уже на профессиональных площадках.

            А ведь неформальные связи очень важны, потому что иной раз к столу переговоров дипломаты разных стран приходят с достаточно жесткими указаниями и следуют им, – заметил в своей вступительной речи замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

            Иногда такое следование жестким указаниям, «выливается в схватки, иногда до скандалов доходит», добавил он. Поэтому «важно, чтобы позиция, которая излагается театрально или сухо, не завладела человеком».

            «Отношения между дипломатами не должны прерываться даже в самые тяжелые времена.

            Именно поэтому человеческий фактор и неформальное общение, даже на профессиональном поле, важны для поддержания уважения друг к другу,  – сказал Панкин. – Общение между дипломатами разного возраста существует на разных уровнях. Молодежи еще легче общаться, чем людям, умудренным опытом. Это подкрепляет то, что потом  происходит на профессиональном поле».

            На форуме не могла не зайти речь о ныне существующих, и весьма острых проблемах в отношениях между постсоветскими государствами – в том числе об отношениях России и Грузии. «Будем рассчитывать, что здравые люди там найдутся. Мы в любом случае будем стараться с такими людьми, а их в Грузии много, продолжать тесное сотрудничество», – сказал газете ВЗГЛЯД участвовавший в форуме глава профильного думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

            Но все же по большей части разговор велся о тех межгосударственных отношениях, которые развиваются в нормальном ключе. ЕАЭС «уверенно движется  к достижению главной цели: налаживание связей с другими странами как с помощью коммуникаций, так и с экономической точки зрения», – отметил Константин Колпаков.

            В свою очередь Александр Панкин подчеркнул: у стран-партнеров по ЕАЭС «существует совершенно искреннее понимание проблем». «Это не только вопрос снятия барьеров и торгового регулирования, но и собственно интеграционные процессы – в сфере высоких технологий, сферы услуг, цифровых разработок», – добавил замглавы МИД.

            В Союзе действует принцип равной представленности в управляющих органах, который отличается, к примеру, от подходов Евросоюза, пояснил Панкин. В ЕАЭС нет доминирующих стран, а преимущества извлекают все, сказал замглавы МИД. Он добавил, что дипломатия «на треке ЕАЭС» становится все более востребованной, тем более, что как прогнозирует дипломат, евразийское экономическое объединение будет только увеличиваться – уже есть страны, которые присматриваются к Союзу.

            «И здесь важно, что никто из стран-членов ЕАЭС не замыкается на себя», – сказал дипломат.

            «В 2017 году рост взаимной торговли составил 27,5% - на фоне турбулентной экономики, кризиса. В 2018 году процесс продолжился и составил более 9%», – со своей стороны заметила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

            Показательно, что многие программы сотрудничества в рамках ЕАЭС составлены на площадках Форума молодых дипломатов, подчеркнул в своем выступлении депутат Слуцкий. Площадка форума – хорошее место для установления полезных дипломатических контактов, добавил он.

            «Мы верим в молодых дипломатов, потому что когда-то они станут зрелыми, опытными. Важно, чтобы на пути к руководству они набрались опыта. Это жизненный опыт, а также ситуации, из которых приходится выкручиваться. Им полезно послушать о том, что рассказывают «бывалые» о дипломатической работе», – добавил Панкин, общаясь с журналистами.

            «Надеюсь, что форум будет проходить не в сухом формате, а молодые дипломаты будут общаться между собой: «А что делают в вашем в министерстве, а как у вас относятся к тому или иному событию?». Будет, что полезного перенять друг у друга», – заключил дипломат.


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