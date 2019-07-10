В парламенте Грузии потребовали ареста Габунии

Депутат парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ада Маршания потребовала ареста тележурналиста «Рустави-2» Георгия Габуния, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ауууу, Тадумадзе! Вы вообще как прокурор существуете в этой стране?», – обратилась она к генеральному прокурору Шалве Тадумадзе.

«Почему до сих пор не арестован Габуния? Разве в этом деле проблема только брань в адрес (президента России Владимира) Путина?», – продолжила депутат.

«А что, нам, обществу, не нанесено оскорбление?», – задалась вопросом Ада Маршания.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого.

Кроме того, он счел, что заводить дело на Габунию – «много чести». «Пусть вещает дальше», – заявил российский президент.

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