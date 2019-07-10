Грузинские депутаты собрались в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» в скором времени посетят Москву, чтобы «принести добро» своей стране, заявила лидер политической силы Ирма Инашвили.

Инашвили написала в Facebook, что последние дни были «очень напряженными», и партия трудилась «с целью урегулирования ситуации», ее труд уже «имеет первый результат».

«Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход», – подчеркнула лидер «Альянса патриотов».

Она также выразила уверенность в том, что визит в Москву пойдет на пользу Грузии.

Кроме того, депутат назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.

«Альянс патриотов» – это единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Политическая сила заняла третье место на парламентских выборах 2016 года, у нее шесть депутатских кресел.

Представители данной политической силы уже несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами. Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле 2017 года, всего было проведено четыре встречи.

По итогам переговоров парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии. Представители фракции не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.

В июне сообщалось, что «Альянс патриотов» посетит Москву, однако после начала антироссийских акций в Тбилиси депутаты отказались от запланированного визита.

Ранее Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси. Эксперты предсказали Грузии потерю миллионов долларов в случае введения Россией новых санкций.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к властям России с призывом «не следовать эскалации».

Российский лидер Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, подчеркнув, что делает это из уважения к грузинскому народу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва дала Грузии последний шанс.

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