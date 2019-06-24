Стало известно о желании грузинских депутатов посетить форум в Москве

Грузинские парламентарии в начале июля собираются приехать в Москву на международный форум «Развитие парламентаризма», Россия дает гарантии безопасности, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Грузинская делегация планировала приехать, парламентарии «Альянса патриотов Грузии». В ближайшее время будет окончательное решение», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Россия гарантирует безопасность всех участников форума, в том числе грузинских парламентариев.

Напомним, протесты под антироссийскими лозунгами начались в Тбилиси 20 июня после того, как радикально настроенные грузинские политики напали на российских делегатов, участвовавших в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Поводом стал тот факт, что глава Международной ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов расположился в кресле спикера парламента Грузии. Сессию МАП сорвали, российские депутаты вынуждены были срочно покинуть Грузию.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан в Грузию.