Властям стран Балтии напомнили об ответственности за преступления нацистов

Руководитель фонда «Историческая память», историк Александр Дюков выразил уверенность, что политика руководства стран Балтии позволяет поставить вопрос об ответственности этих стран за некоторые из военных преступлений нацистов.

Российские неправительственные организации представили на полях 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве доклад о героизации нацизма в странах Балтии.

По словам историка Дюкова, который стал одним из соавторов доклада, политика прославления нацистских преступников «позволяет поставить вопрос об ответственности этих государств за некоторые из совершенных преступлений», передает ТАСС.

«В настоящее время в странах Балтии и за их пределами еще проживают несколько сотен человек, которые, возможно, были причастны к нацистским военным преступлениям. Их преследование является важной задачей», – указал глава фонда «Историческая память».

«Мы также уверены, что политика глорификации нацистских преступников, которая проводится руководством стран Балтии, позволяет поставить вопрос об ответственности этих стран за некоторые из совершенных преступлений», – подчеркнул историк.

По его словам, необходимо также «добиваться выполнения Латвией положений Терезинской декларации», принятой в июне 2009 года на конференции в Чехии. «Этот международный документ предусматривает необходимость возвращения собственности жертв холокоста и других нацистских преступлений», – сказал Дюков, напомнив, что большинство восточноевропейских стран выполнили положения этой декларации, а Рига этого не сделала.

Историк отметил, что «Россия вправе преследовать еще живущих нацистских преступников в странах Балтии», пояснив, что речь идет о лицах, воевавших в различных коллаборационистских подразделениях, формированиях «СС».

Председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил Чернов на презентации доклада подчеркнул, что «исключительно важно положить конец любой возможности возрождения нацистской идеологии и глорификации нацистских коллаборационистов в Европе и повсюду в мире».

Он констатировал, что внутри Евросоюза «есть страны, где глорификация нацистских коллаборационистов и нацистов является частью государственной повестки дня».

«Мы можем упомянуть страны Балтии и, к сожалению, добавить к ним Украину, – подчеркнул Чернов. – Они демонстрируют игнорирование международного права и базовых принципов политики ЕС в этом отношении. Эти государства стали прибежищем для бесчеловечных и антисемитских идей». Эти идеи «легитимизированы внутри стран Балтии и получают прямую поддержку со стороны правительств».

Чернов заявил, что было важно представить доклад на женевской международной площадке. «Мы должны помнить то, что произошло, и не должны дать этому повторится, – сказал он. – А для того, чтобы это не повторилось, надо давить фашистов и нацистов законными способами везде, где мы только можем».

Напомним, в воскресенье Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

Ранее президент России Владимир Путин призвал бороться с героизацией нацизма.