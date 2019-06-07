Путин предложил бизнесу стать партнером государства в развитии высоких технологий

Президент России Владимир Путин предложил российским компаниям с госучастием и частному бизнесу помогать государству в развитии высокотехнологичных направлений.

Также глава государства поручил правительству наладить взаимоотношения крупных компаний и государства в области искусственного интеллекта для продуктивной работы в этом направлении, передает ТАСС.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в скором времени в России будет подписан указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта. В этой связи правительству поручено представить план действий по переходу на цифровые модели работы, чтобы максимально ускорить процесс принятия решений.

По его словам, в настоящее время в России контрольно-надзорные функции для бизнеса несколько архаичны и избыточны, это нужно менять.

Одной из главных проблем в отношении бизнеса президент назвал чрезмерное вторжение правоохранительных органов в дела компаний.

Путин отметил, что власти будут продолжать в дальнейшем либерализацию законодательства в сфере отношений с бизнесом.