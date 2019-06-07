Нефть подорожала после достижения минимума за пять месяцев

Стоимость нефти в ходе торгов в пятницу утром растет второй день подряд в рамках коррекции после достижения минимальных отметок с января ранее на текущей неделе.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,49% – до 62,59 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,5%, составив 53,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Эксперты полагают, что рост стоимости нефти связан с коррекцией после ощутимых распродаж, когда цены опустились до минимумов с конца января на фоне данных о росте запасов сырья в США.