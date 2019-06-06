Шендерович потребовал объяснить «глушилки» на «Дожде»

Писатель Виктор Шендерович заявил, что его часто «глушат» на телеканале «Дождь». Он потребовал от руководства канала «внятных комментариев».

«Вообще-то, безо всякой конспирологии, – хотелось бы внятных комментариев от руководства Дождя. Ибо все это не в первый раз», – написал он в Facebook.

Так он прокомментировал опубликованную им запись Андрея Янгеля, который в среду сообщил, что на «Дожде» опять сорвали прямой эфир с Шендеровичем.

«Как только он начинал говорить, кто-то вырубал микрофон, вероятно, включал глушилку. Это не случайность. Подобное уже было в марте 2018 года, но сегодня все было еще хуже. Передача была рассчитана на 55 минут, но Виктор мог говорить не более 10 минут и речь постоянно прерывалась», – написал Янгель.

Позже Шендерович добавил, что ему пришло письмо от телеканала.

«Виктор Анатольевич, вынуждена вам сообщить, что из за ужасной связи нам пришлось порезать программу, там частично пропадает звук и восстановить его нет никакой возможности. Очень все это печально», – процитировал он текст письма.