Адвокат Алибасова рассказал о его завещании

Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании, которое Бари Алибасов написал семь лет назад.

«Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», – написал Жорин в Twitter.

По его словам, документ был составлен еще семь лет назад; Алибасов указал в завещании самого Жорина.

7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 5 июня 2019 г.

В четверг продюсеру исполнилось 72 года, его уже поздравили продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин и группа «На-На».

Ранее экс-участник группы «На-На» рассказал, что Бари Алибасов три дня будет принимать обезболивающие препараты, после этого станет известно, нуждается ли его организм в хирургическом вмешательстве.

Накануне стало известно, что продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов отравилсяхимикатами, перепутав воду и средство для прочистки канализационных труб.

Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Продюсер находится в тяжелом состоянии.

Токсиколог рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях отравления жидкостью для прочистки труб.