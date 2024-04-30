Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев не станет принудительно возвращать украинцев

На Украине открестились от принудительного возврата украинцев для мобилизации

Tекст: Алексей Дегтярев

Ограничений и принудительного возвращения украинских граждан любого пола или возраста на Украину не будет, сказала Стефанишина в интервью Deutsche Welle* (иноагент), передает ТАСС.

При этом она добавила, что «в вопросах войны нет приятных решений».

Чиновница пояснила, что в мае на украинскую территорию прибудет еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон. Комиссар обсудит юридический статус украинцев за границей.

Стефанишина отметила, что киевский режим хочет «определить мобилизационные возможности», потому предоставление данных военкоматам не означает «автоматической мобилизации на фронт».

Газета ВЗГЛЯД изучала, в чем заключаются особенности принятого в 2024 году украинского закона о мобилизации, и как его принятие скажется на ходе СВО.