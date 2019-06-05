Эксперты предположили, что Москва получит от Пекина за доступ Huawei в Россию

«Понятно, что 5G – это просто некий символ того, что стороны договариваются в долгосрочных вопросах. Стороны друг другу доверяют и готовы в этом доверии пойти очень далеко», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя решение доверить китайской компании Huawei развитие сетей 5G в России.

Москва и Пекин могут пойти на то, чтобы решить проблему взаимонациональной безопасности и синхронизации своих экономических процессов, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Речь вообще не идет о взаимных уступках, уверен он. «Речь идет о выстраивании партнерства на стратегическом уровне, когда можно договориться о таких вещах, о которых с другими договориться невозможно», – подытожил сенатор.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019–2020 годах. Церемония подписания состоялась в Кремле, в присутствии лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Таким образом наша страна открывает свой рынок для Huawei, которая займется развитием сетей 5G в России. Эксперты не исключают, что взамен Москва получит теперь уступки от Пекина в торговой сфере.

«Сейчас идут переговоры о раскрытии для России различных секторов рынка КНР. Главным образом для нас представляет интерес китайский рынок продуктов питания», – пояснил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

«До сих пор не звучало никаких точных открытых заявлений о том, что наша дипломатия увязывает эти вопросы, но в принципе этого нельзя исключать», – сказал Кашин.

«Для нас возникает реальный шанс занять большую долю на рынках продуктов питания, особенно мяса и молока, расширить по возможности экспорт отдельных сегментов нашей машиностроительной продукции. На данный момент – это то, что мы реально можем продать. В теории мы, наверное, хотели бы большего, но у нас производственная база не готова», – посетовал эксперт.

«В Китай мы уже поставляем довольно много технологий. То есть экспорт уже идет. В частности, мы уже проводим для них разные исследования, ведь информационная безопасность у нас лучше развита», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Huawei ранее заказывала в России исследование по 5G, напомнил эксперт. «Здесь уже сидит довольно-таки большой исследовательский центр, который готовит для них разработки по 5G. И в Сколково люди сидят от них. То есть сотрудничество уже идет», – отметил Ашманов. Он напомнил, что Huawei – это компания, которая выпускает маршрутизаторы и мобильные телефоны.

«У нас есть своя «операционка», и даже не одна – для мобильников. В принципе, можно бы с китайцами договариваться, чтобы ставить нашу операционную систему на аппараты Huawei. Даже просто договориться о производстве аппаратов с нашей операционкой – это было бы уже «прикольно». Это вообще улучшило бы ситуацию с нашим цифровым суверенитетом», – предположил Ашманов.

Эксперт напомнил, что в мире распространены страхи перед «закладками» в производимую в КНР электронику, то есть перед китайским промышленным шпионажем.

«Есть «страшилки» про закладки и прочее – можно было бы все это дело нейтрализовать. В любом случае китайцы прямо не объявляют нам кибервойну, поэтому сотрудничать с ними безопаснее и полезнее, чем с американцами», – добавил эксперт.

«Вторая часть бизнеса с Huawei – это маршрутизаторы, то есть коммуникационное оборудование, которое, как я понимаю, уже поставляют «Ростелекому» и другим компаниям. Они уже наши партнеры, и это как минимум создает для нас полезную диверсификацию», – подытожил Ашманов.