Украина решила создать новую базу ВМС

Правительство Украины одобрило передислокацию четырех кораблей и судов ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области; по данным СМИ, там будет создана новая база военно-морских сил страны.

Решение о передислокации принято правительством Украины в среду. В Очаков перебазируют средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», буксир «Корец», артиллерийские катера АКА-02 и «Ровно», сообщает «Думская».

Ранее «Юрий Олефиренко» входил в состав 5-й бригады надводных кораблей и базировался в Николаеве.

По данным портала, Украина создает в Очакове четвертую базу ВМС. Первые три расположены в Одессе, Николаеве и Бердянске.

Отметим, что в Бердянске в Азовском море база ВМС Украины появилась только в прошлом году. Очаков расположен между Одессой и Николаевом.