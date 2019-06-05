Выбежавшую на поле в финале Лиги чемпионов модель оштрафовали

Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала футбольной Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде, будет оштрафована по требованию на 15 тыс. евро, сообщают СМИ.

Волански оштрафуют на 5 тыс. евро за сам забег и еще на 10 тыс. евро – за рекламу на купальнике, сообщает Sport24.

Между тем, эксперты оценивают стоимость рекламы, которую обеспечил забег Волански сайту ее бойфренда, российского пранкера Виталия Здоровецкого, в 3,5 млн евро.

Кроме того, число подписчиков американки благодаря этому инциденту выросло с 300 тыс. до 2,5 млн. Из-за этого аккаунт модели в Instagram заблокировали, однако сейчас он снова работает.

Напомним, 1 июня во время финального матча футбольной Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде на поле выбежала полуголая американская актриса и модель Кинси Волански.

Матч завершился победой «Ливерпуля» 2:0.