Трамп не исключил проведение военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ITV не исключил возможности проведения военной операции против Ирана.

«Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность», – сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего, считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы вести с Ираном переговоры на высшем уровне. Также Помпео назвал условие, при котором США готовы достичь соглашения с Ираном.

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