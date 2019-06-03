Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашения с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов достичь соглашения с Тегераном, если тот согласится отказаться от производства ядерного оружия.

«Мы позаботимся о том, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. Мы готовы достичь соглашения с Ираном, если он будет готов отказаться от развития возможностей для производства ядерного оружия», – заявил Помпео в интервью Rheinische Post.

Он утверждает, что прошлая сделка с Ираном не могла обеспечить этого, поэтому США и вышли из соглашения.

«И мы не должны закрывать глаза на дальнейшие угрозы Ирана. Иранская ракетная программа продолжает прогрессировать», – заявил Помпео, обвинив Тегеран также в поддержке террористов в Европе.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Иран является центральной причиной проблем на Ближнем Востоке. Болтон говорил, что цель Вашингтона – «договориться о новой сделке», и США «добиваются этого через санкции».