США заявили о близком крахе экономики Ирана

Иран является центральной причиной проблем на Ближнем Востоке, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон подчеркнул, что цель Вашингтона – «договориться о новой сделке». США добиваются этого через санкции, которые «работают».

«Иранская экономика близка к краху», – приводит слова Болтона ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

При этом США «не собираеются мириться с иранскими угрозами по ограничению доступа в Ормузский пролив».

По словам Болтона, США «не хотят войны с Ираном» или «смены режима», а «военные шаги» предприняли, чтобы «избежать конфликта». Вашингтон намерен «создать структуры сдерживания, которые убедят Иран в том, что этот курс будет для него опасным».

Болтон призвал Тегеран не совершать «глупость» и не сомневаться в «решимости» американской стороны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовятся к войне с Ираном.

Отметим, что США любят хвалиться тем, что их санкции якобы чрезвычайно эффективны. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях».

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