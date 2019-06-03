США предложили Ирану провести переговоры на высшем уровне

Соединенные Штаты готовы вести с Ираном переговоры на высшем уровне, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью швейцарской телерадиокомпании РТС.

«Президент [США Дональд] Трамп на протяжении уже многих месяцев говорит, что готов вести переговоры», – приводит ТАСС ответ Помпео на вопрос о том, готов ли глава Белого дома к личным встречам с президентом Ирана Хасаном Роухани или духовным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Он подтвердил, что имеются в виду такие же контакты, как между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Конечно. Думаю, это возможно», – заявил шеф американской дипломатии.

«Думаю, Ирану известно, как вступить с нами в контакт, если они (власти в Тегеране) будут готовы. Когда они будут готовы, мы тоже будем готовы вести с ними переговоры», – сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

При этом он уточнил, что США будут готовы к переговоров, когда «Иран будет готов вести этот разговор, разговор о том, чтобы он как страна вел себя нормальным образом».

«Он [диалог] будет происходить на всех уровнях», – отметил Помпео.

По словам Помпео, США не стремятся к войне с Ираном. «Мы не могли за последние недели и месяцы сказать яснее, что не намереваемся вести войну», – считает госсекретарь США.

Ранее Помпео назвал условие, при котором США готовы достичь соглашения с Ираном.

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