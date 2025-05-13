Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.0 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Малайзии
Российский лидер Владимир Путин обсудит с премьер-министром Анваром Ибрагимом двусторонние отношения и международную повестку, уделяя особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Кремля.
Официальная встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом состоится 14 мая в Кремле, передает ТАСС. В Москву глава правительства Малайзии прибудет с официальным визитом.
Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры планируют подробно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, а также определить дальнейшие шаги по углублению российско-малайзийского взаимодействия.
В ходе переговоров стороны намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию.