РПЦ объяснила рост потребления алкоголя в России

В прошлом году росту употребления алкоголя в России частично поспособствовали изменения в законах к чемпионату мира по футболу, уверен представитель синодального отдела по благотворительности Московского патриархата Валерий Доронкин.

Доронкин привел в пример результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения от 30 мая. В них сообщалось, что в 2018 году доля время от времени выпивающих граждан увеличилась с 58% до 67% по сравнению с 2017 годом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу патриархата.

При этом, по словам патриарха, ранее фиксировалась тенденция к снижению пьянства среди россиян. Он отметил, что объемы рекламы спиртных напитков увеличились из-за ЧМ-2018, а во время игр на стадионах было разрешено продавать алкоголь.

«К сожалению, 1 мая приняли новые поправки к законодательству, допускающие продажу и потребление алкогольной продукции в дни проведения матчей Евро 2020 на стадионах. Сейчас есть попытки разрешить алкоголь на стадионах на постоянной основе. Однако алкоголь и спорт плохо уживаются вместе», – считает Доронкин.

Он рассказал, что ситуацию можно изменить. Для этого, по мнению патриарха, стоит начать с просветительских мер, социальной рекламы и продвижения здорового образа жизни.

Доронкин возглавляет координационный центр по противодействую алкоголизма и утверждению трезвости в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению.

Ранее в РПЦ рассказали о проблеме с алкоголем среди верующих. Позже стало известно, что в России возросло число острых отравлений алкоголем.