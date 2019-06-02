В РПЦ рассказали о проблеме с алкоголем среди верующих

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что среди верующих Русской православной церкви проблема алкогольной зависимости серьезнее, чем в светском обществе.

«У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема. Общество уже жестче относится к алкоголю, чем мы иногда», – заявил Легойда в ходе молодежного фестиваля «Православие и спорт», передает РИА «Новости».

Он добавил, что сказки про «безвредные дозы» и про благотворное влияние на желудок красного вина – «все вранье».

«И общество относится не так, а мы относимся как-то так: «ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие»... Ничего хорошенького», – подчеркнул представитель патриархата.

Ранее в мае пьяный священник напал с ножом на собрата в Троице-Сергиевой лавре и нанес ранение.