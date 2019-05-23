Пьяный монах напал с ножом на собрата в Троице-Сергиевой лавре

Священнослужитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на собрата в Троице-Сергиевой лавре, сообщил руководитель ее пресс-службы иеромонах Федор (Силицкий).

Иеромонах сообщил, что «накануне один из насельников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом другого брата». Виновного задержали, «заведено уголовное дело», передает «Интерфакс».

Пострадавший монах находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Ранее сообщалось, что клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора Псковской области Андрей Парфенов устроил ДТП, в котором пострадали два человека; на момент аварии священнослужитель был пьян.