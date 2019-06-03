Число острых отравлений алкоголем в России возросло

По итогам прошлого года Роспотребнадзор зафиксировал рост числа острых отравлений россиян от алкогольной продукции, более четверти таких случаев привели к смерти.

Из данных государственного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России следует, что в прошлом году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составлял 35,5 случаев на 100 тыс. населения страны, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что за последние пять лет этот показатель оказался самым высоким. С 2013 года (36,4 случая) он продолжал постоянно снижаться. В 2017 году он оказался на отметке в 32 случая на 100 тыс. россиян.

«Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 тыс. 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 тыс. 252 случая – с летальным исходом (26,3%)», – сообщается в докладе.

При этом снизилось количество отравлений со смертельным исходом: с 0,082 до 0,078 на тысячу человек.

В докладе говорится, что большинство отравлений приходится на этанол. Также много отравлений фиксируется «спиртом неуточненным». К этой категории относят денатурат, одеколоны, стеклоочистители, тормозную жидкость, этиленгликоль, суррогаты алкоголя, метанол, а также прочие спирты.

Со ссылкой на Росстат в докладе уточняется, что в пересчете на душу населения по России среди продаж алкогольных напитков лидирует пиво (78,3%). Далее идут виноградные и плодовые вина (9,9%), водка и ликероводочные изделия (8,8%). В пятерку также входят шампанское и игристые вина (1,8%) и коньяки (1,1%). Данные Росстата приводятся за 2017 год.

Ранее в Минздраве прокомментировали опрос ВЦИОМ, который зафиксировал увеличение доли употребляющих алкоголь граждан до 67%.