Минздрав назвал причину увеличения доли пьющих россиян

Минздрав прокомментировал опрос ВЦИОМ, который зафиксировал увеличение доли употребляющих алкоголь граждан до 67%.

«Уже второе исследование показывает рост частоты потребления алкоголя россиянами в последнее время, ранее увеличение частоты потребления алкоголя россиянами показал Росстат. Это хорошо соотносится с данными об увеличении розничных продаж алкогольной продукции. Все это может быть результатом заморозки акцизов на алкогольную продукции в 2018 и 2019 гг., когда акцизы не поднимались, а значит, их реальная величина понижалась на уровень инфляции», – сообщили в Минздраве, передает RNS.

Однако в министерстве отметили, что говорить о росте потребления алкоголя в 2018 году пока рано, так как пока не опубликована статистика заболеваемости и смертности из-за алкоголя.

Ранее ВЦИОМ подсчитал россиян, ведущих здоровый образ жизни, уточнив, что за год число граждан, не употребляющих алкоголь, снизилось с 40% до 33%.