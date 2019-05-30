ВЦИОМ подсчитал россиян, ведущих здоровый образ жизни

Количество россиян, прошедших диспансеризацию в 2019 году, увеличилось на 4% (до 19%), за своим питанием следят 59% граждан, а количество курильщиков в стране за год не выросло, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу ВЦИОМ, посвященному теме здорового образа жизни, диспансеризацию в текущем году уже прошли 19% граждан (против 15% в 2018 году), еще 39% были на комплексном обследовании в течение последних трех лет.

Доля граждан, следящих за своим питанием, составляет 59%: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% – выбранную самостоятельно, 39% – в целом стараются есть здоровую пищу. В то же время с 14% до 19% выросла доля тех, кто сетует на отсутствие возможности следить за своим рационом ввиду нехватки денежных средств, а 21% говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.

Число курильщиков колеблется в рамках статистической погрешности. В 2018 году о вредной привычке сообщали 29% (в том числе 17% выкуривали пачку или более в день). В 2019 году доля курильщиков также составляет 29% (16% выкуривали пачку или более в день). Традиционно выше, чем в целом по выборке, потребление табака среди мужчин (47%), респондентов молодого и среднего возраста.

В то же время результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году – 33% (43% среди граждан старше 60 лет). Выпивают время от времени 67% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев – не чаще нескольких раз в месяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 18% респондентов, среди мужчин – 27% (против 10% среди женщин), а в различных возрастных группах выше всего эта доля среди 35-44–летних (25%).

Опрос проведен 28 мая 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.