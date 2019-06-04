Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX после успешного полета к Международной космической станции (МКС) совершил приводнение в Тихом океане.

Корабль приводнился в 17.55 (00.55 вторника мск) примерно в 325 км к юго-востоку от города Лонг-Бич (штат Калифорния), передает ТАСС.

«Благополучное приводнение Dragon подтверждено. Семнадцатая миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена!» – сообщили в SpaceX.

Dragon доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.

В 12.01 (19.01 мск) по времени восточного побережья США была отдана команда на отделение корабля от захвата дистанционного манипулятора. После отвода манипулятора Canadarm от Dragon последовала команда на включение двигателя для начала маневра схода с орбиты.

Напомним, 4 мая ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Отметим, что запуск неоднократно переносили.

Космический грузовик доставил на станцию более 2,5 тонны грузов – продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60.

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