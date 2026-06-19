США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Военкор Коц восхитился успешным отражением атак дронов на Москву
Военкор Коц высоко оценил работу систем ПВО при защите Москвы
Российские военные и спецслужбы продемонстрировали выдающиеся результаты при перехвате беспилотников, эффективно защитив столичный регион от воздушной угрозы, заявил военкор Александр Коц.
«Я снимаю шляпу и перед зенитчиками, и перед РЭБовцами, и перед экипажами ВКС, и перед всеми экстренными службами Москвы и Подмосковья, и, конечно, перед людьми, которые всё это восстанавливают, понимая, что могут ударить повторно», – заявил в эфире программы «Формула смысла» на радиостанции «Вести ФМ» военный корреспондент Александр Коц.
Журналист подчеркнул, что перехват 98% аппаратов является потрясающим достижением. По его словам, из 555 беспилотников до столицы смогли добраться лишь пять. Он добавил, что этот успех стал возможен благодаря слаженным действиям Минобороны, Росгвардии, ФСБ и других подразделений.
Кроме того, эксперт раскритиковал практику публикации в интернете кадров с мест падения дронов. Он пояснил, что подобные материалы оперативно анализируются противником для корректировки маршрутов и повышения эффективности будущих ударов. Журналист призвал россиян воздержаться от распространения такой информации и не поддаваться паническим настроениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 июня дежурные средства ПВО перехватили 555 украинских беспилотников.
Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью.