США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке
ВС России за неделю освободили 627 зданий от боевиков ВСУ в Константиновке
За минувшую неделю штурмовые подразделения продвинулись в юго-западной части Константиновки, освободив от украинских боевиков 627 зданий, сообщает Министерство обороны.
Подразделения Южной группировки продолжили успешные наступательные действия в микрорайоне Николаевский и юго-западной части Константиновки, сообщает в Max Минобороны. В ходе ожесточенных боев штурмовые отряды планомерно ликвидировали окруженного противника.
Всего за прошедшие семь дней российским силам удалось полностью очистить от украинских боевиков 627 зданий. Потери противника на данном участке фронта превысили 540 военнослужащих.
Кроме того, украинская сторона лишилась значительного количества транспортных средств и артиллерии. Вооруженные силы России уничтожили свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.
Накануне сообщалось, что российские военные выбили украинских боевиков из 98 домов в Константиновке.
До этого штурмовые группы Южной группировки освободили от противника 96 зданий.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном подавлении сопротивления окруженных подразделений ВСУ на юго-западной окраине Константиновки.