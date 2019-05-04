Ракета с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал

В субботу американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС).

Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 02:48 по времени Восточного побережья США (09:48 мск), передает ТАСС.

Запуск был запланирован на утро пятницы, однако его отменили из-за проблем с электрооборудованием на плавучей платформе в Атлантическом океане, на которую планируется посадить первую ступень ракеты-носителя для повторного использования в будущем.

Отметим, что ранее запуск переносили с 30 апреля на 1 мая, а позже стало известно, что он состоится 3 мая.