Запуск корабля Dragon к МКС вновь перенесли

Запуск космического корабля Dragon к МКС перенесен на субботу, об этом сообщил космический центр имени Кеннеди, принадлежащий НАСА.

«Сегодня запуск отменен. Присоединяйтесь к нам в 2.48 по времени EDT (9.48 мск), (чтобы следить) за попыткой запуска», – сообщил центр, передает РИА «Новости».

Компания SpaceX уточнила, что запуск отменили из-за проблем с электрооборудованием на плавучей платформе, на которую должна была осуществить посадку первая ступень ракеты-носителя Falcon 9.

Ранее сообщалось о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС с 30 апреля на 1 мая. Позже стало известно, что запуск состоится 3 мая.