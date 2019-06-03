Большинство регионов провалили указ Путина по зарплатам медработников

Счетная палата проверила исполнение бюджета за 2018 год в здравоохранении и выяснила, что в 50 из 85 субъектов не выполнили указ президента о повышении зарплаты среднего и младшего персонала медработников.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», – говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.

Проверка проводилась в Минздраве, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА России, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.

Также выяснилось, что Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Речь идет о показателях ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.

Отдельные регионы не выполнили показатели и по охвату населения медосмотрами для выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции.

Кроме того, отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе: в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9%, ФМБА – 32,4%.

В частности, не обеспечено завершение работ и ввод в эксплуатацию четырех из 12 объектов капитального строительства – например, ФМБА так и не ввел в эксплуатацию Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде.

Между тем, в апреле Минздрав заявил о резком росте зарплаты врачей в последние годы.